Tausende Menschen beim Bärlauchfest in Lorch

Aus dem anfangs kleinen und damals noch bescheidenen Bärlauchfest im Kloster Lorch ist im Laufe von 15 Jahren ein unglaublicher Publikumsmagnet geworden. Darüber freut sich ganz besonders der eigentliche Erfinder des Fester und, wie er selbst sagt, „Bärlauchverrückte“ Hans Geiger.

Es ist kurz nachUhr, gerade wurden die Pforten zum Bärlauchfest geöffnet. die Menschen strömen auf das Gelände rund um das Kloster, als gäbe es was umsonst. Und tatsächlich: Der Eintritt ist frei. Das ist insofern etwas Besonderes, als Hans Geiger diesen freien Eintritt vor vielen Jahren mit dem damaligen Baden-​Württembergischen Finanzminister Gerhard Stratthaus so schriftlich vereinbart hat. Was es beim Bärlauchfest zu sehen gab, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

