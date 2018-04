Sport | Dienstag, 03. April 2018 Dienstag, 03. April 2018

Fußballsaison 2018 /​ 2019 endet bereits an Pfingsten

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Nach der Vorgabe des WFV (Württembergischer Fußballverband) endet die Saison 2018 /​ 19 am Pfingstsamstag, den 8 . Juni 2019 .

Für die Kreisliga A und B wurde ein Spielraum eingeräumt (vor oder nach Pfingsten Saisonende). Die Bezirksliga muss bis spätestens Pfingstsamstag fertig sein, weil unmittelbar danach die überbezirkliche Relegation beginnt. Um die Wartezeit des Bezirksliga-​Zweiten auf die Relegation nicht unnötig zu verlängern, spielt die Bezirksliga deshalb bis Pfingstsamstag (dafür an Ostern nur ein Spiel).Die Kreisliga A und Kreisliga B beenden die Runde am Sonntag, den. Juni. Anschließend folgt die Relegation und wird nach Pfingsten fortgesetzt. Für den Relegationsteilnehmer der Bezirksliga (erster. Nichtabsteiger ) verkürzt sich dadurch die Wartezeit auf sein Spiel.Sollte eine Staffel(oder mehr) Mannschaften umfassen, endet deren Saison auch am Pfingstsamstag. Bei der Relegation könnten sich dann allerdings Verschiebungen ergeben.

