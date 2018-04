Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 03. April 2018 Dienstag, 03. April 2018

Gmünder Mädchenwochen

Galerie (3 Bilder)

Fotos: esc

Es ist inzwischen schon mindestens die dritte Generation, die sich von den Gmünder Mädchenwochen mitreißen lässt. Vor 28 Jahren ist der Startschuss gefallen. Seither – längst hat die Stadt die Federführung übernommen – haben Tausende von Mädchen das Kursangebot für sich entdeckt.

50

Ganz am Anfang sollten die Mädchen mit den Aktionen für das – damals hauptsächlich von Jungs besuchte – Jugendhaus wieder gewonnen werden. Inzwischen hat sich vieles verändert. Die Organisation der Mädchenwochen liegt bei der Stadt Schwäbisch Gmünd, namentlich bei Heidi Macho und Elke Heer. Für die derzeit laufenden Mädchenwochen stehenverschiedene Angebote auf dem Programm. Das Spektrum reicht von Seidenmalerei, Kochen und Backen über Exeltabellen und Computerführerschein bis zu Klettern, Kreativwerkstatt, Einradfahren, Reiten, Schwimmen, Wellness und Selbstverteidigung. Was das Ziel der Mädchenwochen ist, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 33 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!