Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 03. April 2018 Dienstag, 03. April 2018

Himmelsgarten Wetzgau: Fragen zum halbfertigen Schlittenhügel

Noch in diesem April und Mai soll der Schlitten– und Aussichtshügel im Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten vollends modelliert sein und dann auch ansprechend begrünt werden. Viele Bürger und Besucher hinterfragen derzeit den noch halbfertigen Zustand.

Die Sorge von vielen Bürgern und auch immer mehr auswärtigen Besuchern, die das ehemalige Landesgartenschaugelände in ihr Herz geschlossen haben: Geht es nun mit diesem unschön anzusehenden Erd– und Schutthügel in die zweite Himmelsgarten-​Saison hinein? Der von der Stadtverwaltung in Aussicht gestellte Rodelberg gleicht aktuell eher noch einer Erd– und auch Bauschuttdeponie. Dieser Zustand, so betont auf Anfrage der städtische Pressesprecher Markus Herrmann, werde freilich so nicht bleiben.Näheres über die Hintergründe und Planungen am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 28 Sekunden.

