Schwäbisch Gmünd | Montag, 30. April 2018 Montag, 30. April 2018

Elektrozaun im Himmelsgarten: Künftig außer Reichweite von Kindern

Auch wenn es nicht lebensbedrohlich oder gesundheitsschädlich ist: Dass kleine Kinder, die im Himmelsgarten ein Tier durch den Zaun streicheln wollen, eine „gewischt“ kriegen, passt nicht zum Konzept eines Familienparks. Dass Kleintiere ein Opfer von Räubern werden, allerdings auch nicht.

Zwischenzeitlich hat die Stadtverwaltung mit den Züchtern Gespräche geführt, wie man das Problem in den Griff bekommen und gleichzeitig allen Beteiligten gerecht werden kann. „Wir haben uns auf eine neue technische Lösung verständigt“, so der Leiter des städtischen Amts für Medien und Kommunikation, Markus Herrmann, auf Anfrage der Rems-​Zeitung. Durch eine Nachrüstung des Zauns werden künftig die stromführenden Teile außer Reichweite von Kindern sein. Wie diese aussehen soll, wird in der Rems-​Zeitung vom. April beschrieben.

