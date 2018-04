Ostalb | Montag, 30. April 2018 Montag, 30. April 2018

Esskastanie im Rahmen einer DVV-​Aktion in Ruppertshofen gepflanzt

Am Sonntag gab es in Ruppertshofen eine landesweite Premiere: Im Rahmen des Mottos „Biologische Vielfalt“ führt der Deutsche Volkssportverband die Wanderer nämlich nicht nur zu den Schönheiten draußen in der Natur, sondern beteiligt sich aktiv an der Bereicherung der Vegetation. So wurde das lange Wochenende vom 28 ./ 29 . April inklusive des 1 . Mai genutzt, um die Esskastanie als „Baum des Jahres“ besonders in den Blickpunkt zu rücken.

„Unsere Pflanzaktion hier in Ruppertshofen ist in ganz Baden-​Württemberg die erste, bei der eine Esskastanie im Namen des DVV gepflanzt wird“, freute sich Werner Frank. SeitJahren organisiert der Mann aus Hönig nun schon die Internationalen Wandertage in Ruppertshofen. Zunächst als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und seitJahren als Vorsitzender des Vereins „Rottal-​Wanderfreunde“. Mehr dazu in der Rems-​Zeitung vom. April.

