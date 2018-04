Kultur | Mittwoch, 04. April 2018 Mittwoch, 04. April 2018

Hermann Pleuer, der Magier des Lichts

Galerie (1 Bild)

Foto: Museum im Prediger

Einen „Magier des Lichts vor dem Hintergrund dunkler Szenen“ nennt der Kunsthistoriker Günter Baumann den schwäbischen Impressionisten Hermann Pleuer, dem das Museum im Prediger derzeit eine große Ausstellung widmet.

1863

1911

5

Günter Baumann hielt seinen Vortrag zur Ausstellungseröffnung im Prediger, er stellte denin Schwäbisch Gmünd geborenen,in Stuttgart gestorbenen Maler in den kunsthistorischen und gesellschaftlichen Zusammenhang.Bemerkenswert daran war der Blickwinkel auf die Hintergründe von Pleuers Schaffen. Einen zweischneidigen Ruhm habe der Maler durch seine Eisenbahnbilder erlangt, mittlerweile scheine es, als sei er ein „ungeliebt beliebter Künstler.“ Pleuer habe die Widersprüche der Jahrhundertwende in seiner Malerei gebündelt — wie, steht in der RZ vom. April.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 27 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!