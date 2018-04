Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 04. April 2018 Mittwoch, 04. April 2018

Hohenstaufen: Freundeskreis startet in die neue Saison

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Der Verein „berg hohenstaufen“ startet jetzt im April in die die neue Saison. Der geschichtsträchtige Berg spielt dabei mit seinem Programmangebot erneut die Rolle eines Begegnungsortes und Bindeglieds im Stauferland und zwischen den beiden Stauferstädten Schwäbisch Gmünd und Göppingen.

Der Hohenstaufen-​Freundeskreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, das historische Erbe dieses Berges, auf dem einst die Stammburg des Herrschaftsgeschlechts der Staufer thronte, zu pflegen und zu bewahren. Bei der Programmgestaltung wird gemeinsam mit dem Pächter der Berggastronomie und dem Dokumentationszentrum am Fuße des markanten Bergkegels behutsam und qualitätsvoll vorgegangen, um der Würde dieses Ortes zu entsprechen. Einen Rummelplatz, so wird immer wieder betont, soll vermieden werden. „Hochgehen zum Runterkommen“, so lautet auch die Parole, was das Erleben der Landschaft, der Burgruine und der herrlichen Aussicht betrifft. Für Gehbehinderte und Senioren wird auch in diesem Jahr wieder an den Freitagen ein Fahrdienst angeboten. Näheres dazu mit Auszügen aus dem Veranstaltungsprogramm am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 39 Sekunden.

