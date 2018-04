Sport | Donnerstag, 05. April 2018 Donnerstag, 05. April 2018

Andreas Mayer verlängert gleich um zwei weitere Jahre bei Normannia Gmünd

Die Zukunft von Andreas Mayer beim Fußball-​Verbandsligisten Normannia Gmünd war in jüngster Zeit völlig ungewiss. Seit Donnerstag kann Teammanager Andrea Aiello alle Fragen zur Zukunft von Mayer lächelnd beantworten, denn der gebürtige Nördlinger ( 37 Jahre alt) wird für weitere zwei Jahre das Trikot der Normannia tragen und weiterhin versuchen, dem Team von Holger Traub zu helfen.

Seit Mayer am. Augustbei der Normannia einstieg, entwickelten sich die Gmünder Normannen zu einer stabilen Mannschaft, die sich auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet haben. Diese Stabilität wird auch auf Mayer zurückgeführt, der sich zwischenzeitlich nicht nur als bester Torschütze der Gmünder (zehn Treffer) hervortat, sondern der Mannschaft in kritischen Phasen moralische Unterstützung gibt und sich nicht schont, dafür sprechen seine neun Gelben Karten in bislangEinsätzen. Am Samstag steht für Mayer in Dorfmerkingen ein interessanter Vergleich an. Seine erste Station als aktiver Spieler war vonbisbei den Sportfreunden Dormerkingen. „Ich fühle mich bei diesem Verein wohl, es passt alles und ich will nicht mehr umziehen. Interessante Angebote hatte ich genug, aber hier bei der Normannia passt es.“ so „Bobo“ Mayer nah dem letzten Training.

