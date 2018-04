Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 05. April 2018 Donnerstag, 05. April 2018

Coworking Spaces: Gmünds jüngstes Gründerzentrum legt los

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Coworking Spaces — so lautet aktuell der neue Zauberbegriff für junge Existenzgründer, insbesondere bei unternehmensfreudigen Hochschulabsolventen. Nun auch in Schwäbisch Gmünd.

Im alten Telekomgebäude am Fünfknopfturm hat die Stadtverwaltung jetzt ein solches Zentrum für Start-​ups geschaffen. Koordinator und Berater ist Alexander Trautmann. Er, Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, Wirtschaftsförderer Alexander Groll sowie Gebäudebesitzer und Vermieter Roland Staiber stellten am Donnerstag das Projektvor. Dies auch gleich in Verbindung mit einem Aufruf an alle an einem Start-​up-​Arbeitsplatz Interessierten, sich zu melden und sich bei Alexander Trautmann unverbindlich zu informieren. Die Rems-​Zeitung berichtet am Freitag ausführlich über das neue Gründerzentrum und die Ideen, die hinter dem Projekt stecken.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!