Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 05. April 2018 Donnerstag, 05. April 2018

Herrgottsruhkapelle: Jetzt die Innensanierung

Galerie (4 Bilder)

Fotos: rw

„An den Altar müssen wir ran“, sagt Hermann Hänle. Er ist das nächste Objekt in einer langen Reihe von Renovierungen an dem Kirchlein vor der Mauer von St. Leonhard.

1978

40

2014

6

Die Herrgottsruhkapelle ging im November, vorJahren mithin, von der Katholischen Kirchenpflege in das Eigentum des Arbeitskreises Alt-​Gmünd über, der seitdem Sorge für den Unterhalt und die Renovierung trägt. Derzeit wird die Kapelle nur für Aussegnungen genutzt, bis zum Herbst hielt die evangelische Kirchengemeinde Augustinus-​Ost noch Gottesdienste ab. Die Altkatholiken feiern dort schon seit über einem Jahrzehnt keine Messen mehr. Außen seiterneuert, ist jetzt das Innere fällig. Was zu tun ist, steht in der RZ vom. April.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 28 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!