Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 05. April 2018

Infoabend zur Datenschutz-​Grundverordnung

Vor allem mit den Fakten der neuen Datenschutz-​Grundverordnung konfrontierte Jochim Hindennach sein großes Publikum. Der Justitiar des Württembergischen Landessportbundes war der Referent der Informationsveranstaltung der Rems-​Zeitung für Vereine.

Wie groß die Verunsicherung im Bezug auf die Datenschutz-​Grundverordnung (DSGV) bei den Vereinsvorständen ist, zeigte sich schon im Vorfeld der Veranstaltung. Hunderte von Anfragen und Anmeldungen gingen in der Redaktion der Rems-​Zeitung ein. Am Ende war der Leutze-​Saal des Gmünder CongressCentrums Stadtgarten voll. Was der Referent den Zuhörern erklärte und was auf die Vereine in diesem Zusammenhang zukommt, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

