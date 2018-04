Sport | Donnerstag, 05. April 2018 Donnerstag, 05. April 2018

Niklas Weissenberger, Sportfreunde Dorfmerkingen: „Wir können zu Hause jeden Gegner schlagen“

Foto: Schlipf

Erster gegen Dritter – Derbyfieber auf der Ostalb. An diesem Samstag ( 15 . 30 Uhr) steigt auf dem Härtsfeld das Duell zwischen den Sportfreunden aus Dorfmerkingen und Normannia Gmünd. Redakteur Sebastian van Eeck hat sich vorab schon einmal mit Niklas Weissenberger vom Verbandsliga-​Spitzenreiter aus Dorfmerkingen unterhalten.

Auf dieses Spiel freuen sich nicht nur viele Zuschauer, auf dieses Spiel freuen sich auch die Protagonisten, wie Weissenberger durchaus zugibt.(lacht) Noch bin ich auf der Arbeit und ganz ruhig. Ich bin zwar nicht aus der Region, aber natürlich habe ich gemerkt, was das Spiel den Menschen hier bedeutet. Da brauche ich nur an das Derby gegen Essingen denken und an die Stimmung auf und um den Platz. In solchen Spielen geht es weniger um das eigentliche Fußballspiel.Von einer Favoritenrolle würde ich nicht sprechen, aber wir können zu Hause sicherlich jeden Gegner schlagen. Diese Stärke haben wir uns mittlerweile über die Saison hinweg erarbeitet. Dennoch: im Hinspiel konnten wir die Gmünder nicht besiegen. Doch wir sind Tabellenführer, spielen auf dem heimischem Platz und daher liegt der Spielball am Wochenende sicherlich erst einmal bei uns.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

