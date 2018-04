Blaulicht | Donnerstag, 05. April 2018 Donnerstag, 05. April 2018

Unfallschilderung widerlegt

Am frühen Donnerstagmorgen teilte ein Anrufer der Polizei mit, dass jemand in Mutlangen sein Auto beschädigt habe und dann weggefahren sei. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der Pkw des Anrufers stak beschädigt war. Allerdings passten die Schäden und der geschilderte Unfallhergang nicht zusammen.

3000

35

Bei der Suche nach der tatsächlichen Unfallstelle wurde die Polizei in der Spraitbacher Straße fündig. Im Bereich der Einmündung in die Bundesstraße und auf einem angrenzenden Firmengelände waren an den dortigen Straßeneinrichtung Schäden in Höhe von rundEuro angerichtet worden. Dort fand die Polizei auch abgerissene Fahrzeugteile, die zum zuvor besichtigten Unfallfahrzeug gehörten. Gegen denJahre alten Fahrzeugführer wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Da er zudem deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein einbehalten.

