Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 05. April 2018 Donnerstag, 05. April 2018

Zu Gast auf dem roten Sofa der Landesschau

Fotos: privat

Eigentlich sollte es ein Blick hinter die Kulissen sein – dann kam alles ganz anders. Plötzlich saß Michaela Barth zusammen mit 19 weiteren Gästen auf dem roten Sofa der SWR-​Landesschau und war live in der Sendung und damit auch im Fernsehen zu sehen.

„Ich schau die Landesschau immer, wenn ich Zeit dazu habe. Mir gefallen die regionalen Berichte und Geschichten“, sagt Michaela Barth aus Hussenhofen. Und, als wäre es schon lang ein Traum von ihr gewesen, habe sie ihrem Mann schon oft gesagt, dass sie eines Tages auf dem roten Sofa im Studio sitzen würde. Dieser Traum hat sich nun erfüllt. Was sie beim Besuch der Landesschau erlebt hat, erhält Michaela Barth am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 29 Sekunden.

