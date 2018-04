Ostalb | Freitag, 06. April 2018 Freitag, 06. April 2018

Ehepaar Dreßler aus Wißgoldingen ist 60 Jahre verheiratet

„Der muss es sein und kein anderer“ – das war der erste Gedanke, den Maria Dreßler hatte, als sie vor über 60 Jahren zum ersten Mal ihren Alois sah. Er und kein anderer ist es, mit dem sie am Samstag die Diamantene Hochzeit feiert.

An welchem Tag sich ihre Blicke zum ersten Mal trafen, das wissen die-​Jährige und der-​Jährige heute nicht mehr. In Erinnerung geblieben sind aber viele andere Momente der vergangenen Jahre – liebevolle Details, die ihnen noch heute ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wie sich die Beiden kennengelernt haben, was sie in den vergangenenJahren alles erlebt haben und worauf sie heute besonders stolz sind, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

