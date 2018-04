Schwäbisch Gmünd | Freitag, 06. April 2018 Freitag, 06. April 2018

Griechisch-​orthodoxer Karfreitag

Fotos: esc

Die griechisch-​orthodoxe Gemeinde in Schwäbisch Gmünd feiert an diesem Wochenende das Osterfest. Am Freitag zelebrierte Pfarrer Anastasios Zertelidis aus Waiblingen in der Johanniskirche die Karfreitagsmesse.

Er ist der einzige griechisch-​orthodoxe Pfarrer zwischen Waiblingen und Ellwangen und hat deshalb dieser Tage viel zu tun, da er bei vielen seiner Gemeinden über Ostern die Gottesdienste hält. Karfreitag ist in der ganzen griechisch-​orthodoxen Osterzeit der strengste Fastentag. Es gibt keinerlei tierische Produkte, nur Gemüse, Kartoffeln und Oliven – alles ohne Öl zubereitet. Wie die griechisch-​orthodoxe Gemeinde den Gottesdienst feierte, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

