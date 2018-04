Ostalb | Freitag, 06. April 2018 Freitag, 06. April 2018

Heubach ist zur neuen Heimat geworden

Foto: nb

Hört Dafina Krasniqi das Wort „Heimat“, dann denkt sie an ihr Heimatland, den Kosovo, ebenso wie an Heubach. Seit vier Jahren erst wohnt die 22 -​Jährige in der Rosensteinstadt. Dass sie sich hier von Beginn an sehr wohlfühlte, ist all den Menschen zu verdanken, die ihr von Anfang an die Hand reichten.

Der Vater, der im Kosovo eine Laminat-​Firma betrieb, hatte geschäftlich schon seit vielen Jahren in Deutschland zu tun. Als die Entscheidung feststand, für immer hierher zu ziehen, da stand auch für Dafina und ihre Schwester sehr schnell fest: „Wir kommen mit.“ Denn so sehr sie und die zwei jüngeren Brüder verwurzelt waren in der Heimat – die Familie stand über allem. Welche Hürden es zu überwinden galt, was Dafina heute macht und warum sie sich so wohlfühlt in Heubach, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 35 Sekunden.

