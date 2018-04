Schwäbisch Gmünd | Freitag, 06. April 2018 Freitag, 06. April 2018

In Bewegung: 25 Jahre Spitalmühle

Ursprünglich als Begegnungsstätte für Senioren konzipiert, wurde aus der Spitalmühle ein Generationentreff – und mehr und mehr soll sie sich zum Ankerpunkt der Altstadt-​Bürgerschaft entwickeln. Die Spitalmühle wird 25 Jahre alt und sie bleibt in Bewegung.

zog das Krankenhaus aus, doch es dauerte bis, bis das Baudenkmal im Spitalhof seiner neuen Bestimmung übergeben wurde – seitdem ist das wunderbare Fachwerkhaus der Mittelpunkt eines innerstädtischen Idylls. Ein richtiges Gmünder Postkartenmotiv, aber eines voller Leben.Die Spitalmühle beginnt in diesem Monat mit den Veranstaltungen zu ihrem-​Jahr-​Jubiläum. Was sie vorhat, steht in der RZ vom Samstag,. April.

