Schwäbisch Gmünd | Freitag, 06. April 2018 Freitag, 06. April 2018

Samstagsreportage: Prächtige Fabeltiere aus Weiler in den Bergen

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Uschi Wiersdorf aus Weiler in den Bergen bastelt, näht und baut wunderschöne Fabeltiere. Das ist in dieser Woche das aktuelle Thema in der Samstagsreportage der Rems-​Zeitung.

Die „Drachen– und Einhornmama“, wie Uschi Wiersdorf im Familien– und Freundeskreis bereits schmunzelnd und anerkennend genannt wird, ist auch Akteurin in der Staufersaga. Dort ist die Sozialversicherungsangestellte als Bettlerin in zerlumpten Kleidern unterwegs. Kunsthandwerklichen Reichtum steuert sie jedoch dem Verein Staufersaga mit ihrer besonderen Leidenschaft für Fabeltiere bei. Das jüngste Werk, ein prächtiges Einhorn, hat jetzt seinen Platz sogar bei einem Gmünd-​Fan in der Schweiz gefunden.

