Wochenende: Endlich Ruhe, bitte!

Das Ende der Osterferien steht vor der Tür, aber noch gibt es ein lesenswertes Wochenende, das gleichzeitig auch gutes Wetter bescheren soll. Gutes Wetter lockt die Menschen nach draußen, aber sorgt auch für gute Stimmung — beim Lesen. Unsere Wochenende-​Beilage am Samstag umfasst wieder 16 Seiten und stimmt auf acht Seiten auf Urlaub und gutes Wetter ein.

In unserer Titelgeschichte geht es um eine alteingesessene Metzgersfamilie aus Weil im Schönbuch, die der Region Stuttgart den Rücken kehrt und in Mecklenburg­-​Vorpommern den Versuch wagt, ihrem Leben etwas zurückzugeben: Gelassenheit, Ruhe und Zeit füreinander.Auf unserer Seite Kind+Kegel geht es um musikalische Früherziehung. Kindermusik hat sich sehr verändert. Das ist gut – vor allem für die mithörenden Eltern. Und um Kinder geht es auch in der Rubrik Mensch+Technik, denn auf die mobilen Kinder von heute wartet eine große Auswahl an Fortbewegungsmitteln. Wir stellen für die „Rennfahrer Biberle“ vier Klassiker vor. Genießen Sie das Wochenende, genießen Sie aber auch die lesenswerte Wochenende-​Beilage.

