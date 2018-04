Ostalb | Sonntag, 08. April 2018 Sonntag, 08. April 2018

Jochen König hat sich erneut als Eschacher Schultes beworben

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Dass Bürgermeister Jochen König am Samstag seine Bewerbung für eine zweite Amtszeit am Eschacher Rathaus in den Briefkasten geworfen hat, war keine Überraschung. Er hat ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass er die Aufgabe als Eschacher Schultes als seinen Traumjob betrachtet.

10

9

König, der quasi nebenberuflich auch noch Bürgermeister von Obergröningen ist, wird vermutlich der Erste sein, der für die Eschacher Bürgermeisterwahl seinen Hut in den Ring geworfen hat. Denn erst Ende der vergangenen Woche wurde die Stelle öffentlich ausgeschrieben, so dass am Samstag laut Gemeindeordnung der erste Tag war, an dem man sich in Eschach bewerben konnte. Die Wahl ist am. Juni.Jochen König nimmt für sich in Anspruch, dass er auch bei umstrittenen Themen immer sehr bürgernah agiert habe. „Vor allen wichtigen Entscheidungen gab es ausführliche Informationen für die Bürgerinnen und Bürger“, betonte er im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Bei Gesprächen mit der Bürgerschaft ist es Jochen König ein großes Anliegen, nicht sein Fähnchen in den Wind zu hängen, sondern seine Meinung klar und ehrlich zu sagen, auch wenn sie im einen oder anderen Fall nicht so populär ist. Wie seine Bilanz nach acht Jahren im Amt aussieht und was er sich für die Zukunft vorgenommen hat, steht am. April in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 52 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!