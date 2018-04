Ostalb | Sonntag, 08. April 2018 Sonntag, 08. April 2018

Maultaschen: Kulinarisch und kulturgeschichtlich interessant

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

In der Fastenzeit sind sie ideal, um als „Herrgottsbscheischerle“ das Fleisch im Teig zu verstecken – aber auch sonst sind Maultaschen in der Brühe oder mit knusprig gebratenen Zwiebeln und Kartoffelsalat nicht nur bei Schwaben beliebt. Bei den Landfrauen in Ruppertshofen kam auch die italienische Variante auf den Tisch.

9

Schon von weiten zeigten die vielen geparkten Autos, dass es wohl nicht so einfach werden wird, im Kultur– und Sportzentrum Jägerfeld einen freien Platz am Tisch zu finden. Denn im Laufe der Jahre hat es sich bis weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus herumgesprochen, wie gut man beim „Maultaschenessen“ des Landfrauenvereins Ruppertshofen bewirtet wird. Die Rems-​Zeitung nahm dies zum Anlaß, nicht nur einen kulinarischen, sondern auch einen kulturgeschichtlichen Blick auf diese beliebte Speise zu werden. Nachzulesen am Montag,. April.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 33 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!