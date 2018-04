Sport | Sonntag, 08. April 2018 Sonntag, 08. April 2018

TV Wetzgau siegt auch gegen Obere Lahn

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Zu Hause ist der TV Wetzgau in dieser Saison scheinbar eine Macht. In der heimischen Großsporthalle haben die Bundesliga-​Turner den KTV Obere Lahn mit 46 : 27 Score Points und 8 : 4 Gerätepunkte in die Schranken gewiesen.

3

11

Der Kantersieg in der vergangenen Woche gegen ein dezimiertes Heilbronn, was gerad einmal mit fünf Athleten angetreten war, war noch nicht wirklich einzuschätzen gewesen. Der darauffolgende gegen den KTV Obere Lahn, selbst bestückt mit Spitzenathleten, dagene schon eher. Die Freude nach den Erfolgen, vor alem an den letzten geräten, war entsprechend größer, die Turner haben sich immer wieder selbst gepusht und dadurch auch das wieder zahlreiche Publikum mitgenommen. „Ich habe ja schon vorher gesagt, dass es ein ganz schwieriger Wettkampf für uns werden würde und dass es eng werden würde. Aber wir waren mehr motiviert als Obere Lahn, das haben wir dann gezeigt. Und wir haben etwas besser geturnt als der Gegner“, resümierte ein zufriedener Trainer Paul Schneider.Ähnlicher Beginn wie zuletztDabei fing es ähnlich an wie schon gegen Heilbronn. Den Boden musste man den Gästen überlassen – und zwar deutlich mit. Hier verbuchte nur der Niederländer Bart Deurloo Punkte, Helge Liebrich, Glenn Trebing und Julius Riedel mussten diese ihren Gegner überlassen.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 53 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!