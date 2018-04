Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 08. April 2018 Sonntag, 08. April 2018

Zehn Jahre Open Stage: Best of-​Jubiläumsveranstaltung

Foto: Susi Karl

Joe Maurer und Kevin Roth waren Studenten als sie damit begonnen haben, in Gmünd die Open Stage-​Reihe ins Leben zu rufen. Zehn Jahre ist es her, seit im Café Spielplatz die erste Veranstaltung vonstatten ging. Am kommenden Dienstag endet die aktuelle Spielzeit mit einer Best of-​Jubiläumsveranstaltung.

24

Der Open Stage-​Ort hat sich verändert und befindet sich seit Novemberim Leuchtturm in der Lorcher Straße, das Konzept aber ist dasselbe geblieben. Ob Profis, Laien oder Anfänger – auf der Open Stage-​Bühne darf jeder auftreten. Dementsprechend vielfältig waren die Auftritte der vergangenen Jahre. Und spannend. Von den verrückten Konstellationen und der kommenden Veranstaltung am Dienstag berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 28 Sekunden.

