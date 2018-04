Blaulicht | Montag, 09. April 2018 Montag, 09. April 2018

Frau mit Schreckschusswaffe bedroht

Galerie (1 Bild)

Böse erschreckt wurde eine 51 Jahre alte Frau am frühen Samstagmorgen von einem ihr fremden 27 -​Jährigen. Der Mann trat gegen 2 . 30 Uhr in Durlangen in der Zimmerbacher Straße vor das Auto der Frau und bedrohte sie mit einer Schreckschusswaffe.

27

0

71

76

65

62

Die Frau bekam Angst, fuhr davon und betätigte den Notruf. Im Zuge der polizeilichen Fahndung wurde der Mann kurze Zeit später in der Gmünder Straße festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde auch die Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Eine Überprüfung ergab, dass der-​Jährige in Besitz einer entsprechenden Erlaubnis zum Führen einer solchen Waffe ist. Aufgrund des Vorfalls und der Tatsache, dass er erheblich unter Alkoholeinwand stand, wird dessen Voraussetzungen zum Führen solcher Waffen behördlich überprüft. Die Ermittlungen werden durch den Polizeipostens Spraitbach weitergeführt. Womöglich bedrohte der Mann noch weitere Personen in jener Nacht. Diese werden gebeten, sich unter Telefon/​zu melden.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 37 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!