Frauen im Gmünder Raum: Der Verein „Frauen helfen Frauen“

Seit 1987 finden Frauen und Mädchen in vielerlei Situationen Hilfe und Beratung beim Verein „Frauen helfen Frauen“ in Schwäbisch Gmünd. Sei es im persönlichen Gespräch oder durch die Weitervermittlung für konkrete Anlässe an kompetente Stellen, die weiterhelfen können.

Das Hauptthema sei, so Vorstandsfrau Maria Wagner, die Beratung von Frauen. Und das bei einem, wie die Diplom-​Sozialpädagogin des Vereins, Christiane Reiser, betont, „niedrigschwelligen Angebot.“ Der Verein will ein Platz für alle Frauen sein, die Gehör finden wollen, die über ihre Probleme und Nöte sprechen wollen oder sich einfach etwas von der Seele reden möchten. Die Gespräche finden unter vier Augen statt, und die Vereinsfrauen unterliegen der Schweigepflicht. „Frauen helfen Frauen“ versteht sich als Anlaufstelle. Was der Verein leistet, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

