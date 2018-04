Schwäbisch Gmünd | Montag, 09. April 2018 Montag, 09. April 2018

Studienanfänger des Sommersemesters werden an der PH begrüßt

Foto: esc

Die Einführungswoche für die knapp 200 neuen Studierenden an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd begann am Montag mit der Begrüßung durch die Rektorin der PH, Dr. Claudia Vorst, und Oberbürgermeister Richard Arnold.

RundBewerber hatten zum Sommersemesterden Wunsch an der Gmünder PH zu studieren, überdavon wollten einen Lehramtsstudienplatz. „Demgegenüber hatten wir nurverfügbare Plätze, davonnur BA Lehramt“, berichtete die neue PH-​Rektorin Claudia Vorst. Sie gratulierte den neuen Studierenden dazu, dass sie die Glücklichen seien, die angenommen wurden. Was die Rektorin und OB Arnold den PH-​Neulingen noch zu sagen hatten, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

