TSGV Waldstetten nutzt Heiningens Patzer nicht aus

In der Fußball-​Landesliga hat der Tabellenzweite TSGV Waldstetten die Niederlage von Tabellenführer 1 . FC Heiningen nicht nutzen können, denn er hat zeitgleich gegen den TSV Weilimdorf ebenfalls verloren – und zwar verdient mit 0 : 2 .

Es war so schön bei herrlichem Sonnenschein zum Fußballfest angerichtet, als der Schiri zur Halbzeit pfiff. Der TSGV spielte ordentlich, ohne jedoch zwingende Chancen erspielt zu haben. Doch der Halbzeit-​Spielstand in Hofherrnweiler ließ Emotionen aufkommen und weckte Begehrlichkeiten, da Tabellenführer Heiningen dort mitzurücklag. Aber diese Chance zum Punktegleichstand mit Heiningen vor dem Gipfeltreffen am kommenden Freitag wirkte wie ein Narkotikum. Den zweiten Durchgang spielte der TSGV geradezu wie in Trance. Ohne Biss ließen sich die Löwen den Schneid abkaufen und verloren zurecht gegen ihren Angstgegner Weilimdorf.Waibel muss passenKurz vor der Partie musste Stürmer Marcel Waibel aufgrund einer Verletzung im Abschlusstraining passen. Wieder an Bord in der Innenverteidigung war dafür David Jimenez Martinez. Die Gäste standen tief, so dass es der TSGV schwer hatte, gefährlich vor dem TSV-​Kasten zu werden. So ließ die erste nennenswerte ChanceMinuten auf sich warten.

