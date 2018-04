Sport | Montag, 09. April 2018 Montag, 09. April 2018

TSV Heubach siegt im Derby beim VfL Iggingen

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Der TSV Heubach hat einen großen Schritt in der Fußball-​Bezirksliga gemacht. Durch den 2 : 1 -Sieg gegen den direkten Konkurrenten Iggingen im Derby im Abstiegskampf haben die Heubacher Punkte und Motivation gut aufgefüllt. Die Sportfreunde Lorch sahen gegen den VfL Gerstetten wenig Land und verloren am Ende mit 2 : 5 .

VfL Iggingen – TSV HeubachDer TSV Heubach präsentierte sich beim VfL Iggingen als die deutlich zweikampfstärkere Mannschaft. Bereits in der dritten Minute vergaben die Gäste eine Großchance. Gute fünf Minuten danach landete ein Igginger Freistoß an der Unterkante der Latte und flog von dort aus auf den Boden. Die Igginger wollten den Treffer, der Schiedsrichter verneinte. In der. Minute gelang dem TSV dann der Führungstreffer durch Söllner, kurz vor der Pause trafen die Heubacher noch den Pfosten.Wie aus dem Nichts bekamen die Hausherren nachMinuten einen Foulelfmeter zugesprochen, den Koc verwandelte. Ab der. Minute allerdings spielten dann nur noch die Gäste und wurden dafür mit demdurch Söllner belohnt (.). Danach hatten die Igginger nichts mehr entgegenzusetzen.VfL Iggingen: Klein – B. Sachsenmaier, Zall (. Vogt), Koc (. Fuchs), Kössl, V. Sachsenmaier, Schmid, A. Herr, Gulz (. Stegmaier), Boschmann (. Peters), Ex.TSV Heubach: A. Beisswanger – Beißwanger, Kern, Funk, Grau, Knödler (. Sonnleitner), P. Beisswanger (. Mühlhäuser), Roor (. Alim), Söllner (. Kühnert), Fischer, Schneider.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 60 Sekunden.

