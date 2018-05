Blaulicht | Dienstag, 01. Mai 2018 Dienstag, 01. Mai 2018

Kellerbrand in Lindach

Aus einem Mehrfamilienhaus im Ortszentrum des Stadtteils Lindach ist am Abend des Feiertags 1. Mai ein Brand gemeldet worden.Die Abteilung Lindach der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war blitzschnell vor Ort. Kein Wunder, denn die Einsatzstelle befand sich direkt neben dem Feuerwehrhaus.

Bewohner hatten zuvor das Feuer im Keller des Gebäudes entdeckt und zunächst eigene Löschversuche unternommen. Auch alarmierten sie ihre Wohnungsnachbarn, so dass sich alle noch rechtzeitig aus dem verqualmten Gebäude in Sicherheit bringen konnten. Details zum Einsatz gibt es in der Mittwochausgabe der Rems-​Zeitung.

