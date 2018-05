Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 01. Mai 2018 Dienstag, 01. Mai 2018

Maikundgebung des DGB im Innenhof des Predigers

Fotos: Gerhard Nesper

Unter dem Motto „Vielfalt, Gerechtigkeit, Solidarität“ fand am gestrigen Feiertag die traditionelle Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes statt. Angesichts des wechselhaften Wetters war die Veranstaltung in den Innenhof des Predigers verlegt worden.

Wenn man zu solidarischem und geeinten Handeln zusammen stehe, sich hinter klaren Forderungen vereine und für die Gemeinsamkeit demonstriere und warnstreike könne man etwas bewegen und an Vielen komme man nicht so einfach vorbei meinte Yay Müller. Die Gewerkschaften stünden für Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit, die die Grundlagen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland und Europa seien.Was sonst noch angesprochen wurde und welche Gäste der Veranstaltung beiwohnten steht in der Mittwochausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 26 Sekunden.

