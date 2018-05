Sport | Dienstag, 01. Mai 2018 Dienstag, 01. Mai 2018

Normannia Gmünds Frauen hoffen noch auf die Minichance

Normannia Gmünds Kickerinnen spielen eine ganz starke Rückrunde in der Regionenliga. Einzig gegen den Meister Jebenhausen/​Bezgenriet hat die Mannschaft von Björn Jacoby verloren. Der Lohn: Vier Spieltage vor Rundenende hat man noch Hoffnung auf die Vizemeisterschaft.

Am vergangenen Sonntag haben die Jacoby-​Frauen zum Topspiel geladen. Der Tabellendritte Deizisau war zu Gast und ist mitgeschlagen worden, die Plätze sind getauscht worden. Deizisau hat kurz vor Rundenende allerdings noch ein Spiel mehr in petto. Der Tabellenzweite VfB Ellenberg ist fünf Punkte entfernt, empfängt allerdings noch die Normannia. So ist Jacobys Aussage nur logisch: „Wir müssen jetzt alles gewinnen und auf Patzer der anderen hoffen. Sollte das gelingen, springt vielleicht der zweite Platz heraus.“ Dieser würde zur Relegation genügen. Hartnäckig halten sich derweil die Gerüchte um einen Rückzug des VfB Ellenberg – bestätigt wurde dies bislang aber noch nicht. Sollte dies so kommen, würde vielleicht sogar der dritte Platz zur Relegation berechtigen. „Ich weiß zwar spontan nicht genau, wie das dann seitens des WFV geregelt wird, aber klar: von diesen gerüchten haben wir auch schon gehört“, so Jacoby, gibt sich aber keinen Illusionen hin: „Wir wissen, dass wir es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen können, rechnen uns aber dennoch insgeheim etwas aus.“

