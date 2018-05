Sport | Dienstag, 01. Mai 2018 Dienstag, 01. Mai 2018

TSV Alfdorf/​Lorch: Strahlende Gesichter trotz der 23 : 30 -Pleite im letzten Heimspiel der Saison

Galerie (1 Bild)

Foto: Grahn

Die einen sind bereits Meister, die anderen haben am vergangenen Spieltag den Klassenerhalt in der Handball-​Württembergliga dingfest gemacht. Das letzte Heimspiel des TSV Alfdorf/​Lorch haben sich dennoch viele Zuschauer in der Alfdorfer Sporthalle anschauen wollen.

23

30

14

13

60

Zu sehen bekamen sie dabei eine)-Niederlage gegen den TV Bittenfeld II, der in den letzten Minuten scheinbar mühelos einen Gang nach oben schaltete und eine bis dahin vom Ergebnis her ausgeglichene Partie entsprechend siegreich beendete. Bittenfelds Meistertrainer Thomas Randi hatte nach denMinuten lobende Worte übrig: „Das ist schon bemerkenswert: obwohl es heute um nichts mehr gegangen ist, gibt es hier solch einen tollen Zuschauerzuspruch. Ich freue mich, dass der TSV die Klasse gehalten hat.“ Auch er sah eine Partie, die über weite Strecken dahingeplätschert ist, hüben wie drüben mit technischen Fehlern in der Offensive und zahlreichen Fehlwürfen. Tatsächlich gestört hatte dies aber keinen in der Halle.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 39 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!