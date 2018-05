Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 10. Mai 2018 Donnerstag, 10. Mai 2018

Remstal-​Wanderung: Sonniger Startschuss zur 12 -​Stunden-​Tour in Kleindeinbach

Galerie (9 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Der Start zur 12 -​Stunden-​Wanderung in Kleindeinbach wurde zu einem kleinen Volksfest. Rund 500 Teilnehmer fanden sich am Donnerstagmorgen dort ein. Der Musikverein Großdeinbach blies zum Abmarsch und begleitete sogar bis zum Ortsausgang.

Landrat Klaus Pavel, Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, Ortsvorsteher Gerhard Maier, Gartenschau-​Geschäftsführer Thorsten Englert sowie zwölf Wanderführer des Schwäbischen Albvereins hießen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum sonnigen Start willkommen. Auch die Gartenschau-​Symbolfigur Remsi durfte nicht fehlen. Ein Massenstart von grünen Luftballons in den (noch) leuchtend blauen Himmel machte Laune. Die Dorfgemeinschaft sorgte für Bewirtung. Es ging so gemütlich zu, dass viele der Gäste am liebsten geblieben wären. Doch die Berge und Täler zwischen Kleindeinbach und Essingen riefen zum zeitigen Abmarsch.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 28 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!