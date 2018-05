Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 10. Mai 2018 Donnerstag, 10. Mai 2018

Remstalgartenschau: 24 -​Stunden unterwegs

Fotos: str

Genau ein Jahr vor dem Beginn der Remstalgartenschau 2019 sind in der Nacht zum Donnerstag nahezu 500 Wanderinnen und Wanderer auf dem Remstal-​Wanderweg die Strecke von Lorch-​Waldhausen bis nach Remseck angegangen.

In der Remstalhalle in Waldhausen wurden die Teilnehmer/​innen der-​Stunden-​Wanderung zuvor noch mit Tee und anderen Getränken versorgt, erhielten ihr „Starterpaket“, in dem u.a. auch eine Stirnlampe vorhanden war. Diese war in der Nacht sicher notwendig, zumal die Strecke bislang noch nicht ausgezeichnet worden ist. Der Schwäbische Albverein stellte aber genügend Begleiter zur Verfügung. Vor dem Start sprachen der Lorcher stellvertretende Bürgermeister Dietmar Hermann, der selbstverständlich die Strecke mitlief, sowie Gartenschau-​Geschäftsführer Torsten Englert Grußworte. UmUhr am Donnerstag begeben sich die-​Stunden-​Wanderer auf den anderen Teil der Strecke von Deinbach bis nach Essingen.Ausführlicher Bericht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 33 Sekunden.

