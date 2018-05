Ostalb | Donnerstag, 10. Mai 2018 Donnerstag, 10. Mai 2018

Vatertagsfeste im ganzen Kreis

Galerie (12 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Mit viel Musik und einem großen Angebot an Speisen und Getränken wurde in vielen Gemeinden im gesamten Ostalbkreis der Vatertag gefeiert.

Vatertagist dieses Jahr am. Mai — ein Donnerstag, natürlich. Denn der Vatertag wird in Deutschland immer an Christi Himmelfahrt begangen. Dieser Feiertag ist stetsTage nach dem Ostersonntag und damit immer ein Donnerstag. Der Vatertagist für viele Kinder und besonders für Männer ein wichtiges Datum. Denn an diesem Tag ehren Familien ihre Väter. Es fließt aber auch Alkohol. Ein ausführlicher Bericht über die Feste im Gmünder Raum steht in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 25 Sekunden.

