Dartsport in Göggingen: Brett und Schubert werfen die 180

In der A-​Liga der Rems-​Murr-​Dartliga haben die DC Underdogs einen wichtigen Sieg eingefahren. Mit 10 : 8 haben sie sich gegen die Mad Devilz durchgesetzt und damit ihren zweiten Sieg in dieser Runde eingefahren.

„Mit dem Abstieg dürften wir wohl dadurch nichts mehr zu tun bekommen“, sagt Underdog-​Teamkapitän Michael Krieger. Seinem Vorgänger als Kapitän, Marcus Brett, gelang etwas, was sich jeder Dartspieler wünscht: er hat einegeworfen.Man habe seitens der Underdogs nicht unbedingt mit diesem Erfolg gerechnet, sagte Krieger, der mit einemeinen gehörigen Teil dazu beigetragen hat. Auf der Kapitänsposition hatte man intern gewechselt, um „neue Impulse zu setzen“, erklärt Krieger. Dieser interne Wechsel scheint sich auszuzahlen. Brett schaffte nicht nur dener, er war es auch, der den entscheidenden zehnten Punkt warf. „Dieser Durchgang war spannend, aber letztlich hat er das souverän zu Ende gespielt, hat stark gecheckt“, so Krieger. Der Kapitän geht davon aus, dass seine Gögginger nun nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werden. „Da müsste jetzt schon ziemlich viel passieren, wenn wir noch einmal ganz unten reinrutschen würden“, so Krieger.

