Schwäbisch Gmünd | Freitag, 11. Mai 2018

Die richtige Balance für das Parken in Gmünd finden

Wer die Stadt möglichst autofrei haben will, wünscht dort sich am liebsten gar keine Parkplätze. Wer hingegen zum Einkaufen in die City fährt, konstatiert in der Regel, dass es zuwenig davon gibt. Doch wie sieht die richtige Balance zwischen diesen Extremen aus? Die Stadt Gmünd hat sich in dieser Frage wissenschaftlichen Rat eingeholt.

Am kommenden Mittwoch soll im Gmünder Rathaus der Bau– und Umweltausschuss über das von der Stadt nun vorgelegte Parkraumkonzept beraten. Abstimmen muss zwar letztlich der Gemeinderat, aber die ausführliche Präsentation der Unterlagen sowie die Diskussion findet wie üblich bereits in der Ausschusssitzung statt.Kerngedanke dieses neuen Konzepts ist, dass es in den Innenstadt-​Zonen vom Grundsatz her so gut wie gar keine völlig freien Parkmöglichkeiten mehr geben soll. Wie das konkret aussehen soll, steht im Vorfeld der öffentlichen Beratung bereits in der Samstagausgabe der Rems-​Zeitung.

