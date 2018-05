Sport | Freitag, 11. Mai 2018 Freitag, 11. Mai 2018

„Durch Bredis Brille“: Oberliga und Landesliga rahmen den Besuch bei Normannia ein

„Fußballtourist“ Claus „Bredi“ Breitenberger berichtet von Wochenende zu Wochenende über seine Amateurfußballreisen. Es ist seine Sicht der Dinge, nicht unbedingt die der Rems-​Zeitung.

Nun steht auch mein Programm für das Wochenende. Am Freitagabend will ich nochmals nach Freiberg fahren und schauen, wie das Team von Ramon Gehrmann die bittere-Derbyniederlage in Bissingen verkraftet hat. Gegen Astoria Walldorf II sind die Freiberger mit Sicherheit Favorit, doch unterschätzen sollte man das junge Team aus Walldorf nicht. Denn ich habe die Walldorfer ja auch schon in Backnang gesehen, wo sie seinerzeit völlig verdient drei Punkte entführt haben. Und natürlich freue ich mich auch auf ein Wiedersehen mit dem aus Aalen-​Waldhausen stammenden Walldorfer Co-​Trainer Michael Stickel sowie mit Betreuer Thomas Ott, den ich noch aus den Oberligazeiten der Normannia kenne.Am Samstag geht’s dann ins Normannia-​Stadion, wo der Favoritenschreck aus Rutesheim zu Gast ist. Rutesheim habe ich in dieser Saison noch nicht gesehen, doch die letzten Ergebnisse des Aufsteigers sprechen für sich. Das wird sicher alles andere als einfach für den FCN.Ganz schwer gefallen ist mir die Entscheidung für den Sonntag. Denn das Rems-​Murr-​Bezirksligaderby zwischen dem SV Unterweissach und dem TSV Oberbrüden sowie das Landesliga-​Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer SV Breuningsweiler und dem Tabellenzweiten FV Löchgau sind leider zeitgleich angesetzt, so dass mir der Besuch beider Spiele nicht möglich ist. Nun habe ich mich aber doch für Breuningsweiler entschieden, wo ich in dieser Saison auch noch nicht war. Und ich bin wirklich gespannt, was mich da erwartet, wobei ich glaube, dass der Gastgeber auf Grund seiner Routine und seiner Offensivstärke gegen die junge Mannschaft aus Löchgau, die allerdings über eine richtig gute Defensive verfügt, leicht favorisiert ist. Bredi

