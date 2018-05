Kultur | Freitag, 11. Mai 2018 Freitag, 11. Mai 2018

Kunstverein im „Urbanen Stadtrundgang“

Seinen Ausstellungszyklus will der Gmünder Kunstverein nächstes Jahr dem Gmünder Großthema Remstal-​Gartenschau anpassen. Auch die Ausstellungen im zweiten Halbjahr werden entsprechend geplant.

2019

Die Aktivitäten des Gmünder Kunstvereins im Gartenschaujahrwaren Thema bei der Hauptversammlung in der Kornhaus-​Galerie. Diese wird in den „Urbanen Stadtrundgang“ mit einbezogen. Bis dahin will man das Äußere noch ein wenig auf Vordermann bringen. Die laufende Ausstellung „Supersubstitute“ der Keisar Dörr Connection bot Anlass für eine lebhafte Diskussion.

