Landesliga-​Ostalbderby in Bettringen

Es kribbelt mal wieder auf der Ostalb. An diesem Sonntag ( 15 Uhr) steigt in Bettringen das Ostalb-​Derby in der Landesliga und es könnte erst einmal das letzte Aufeinandertreffen zwischen der SG Bettringen und der TSG aus Hofherrnweiler sein. Denn der SGB droht der Gang in die Bezirksliga. Die TSG dagegen hat den Klassenerhalt längstens klar gemacht.

Das Duell der beiden Abstiegskonkurrenten war am Ende eine klare Angelegenheit zu Gunsten der SG Bettringen. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht – auch fußballerisch“, richtet Bernd Maier lobende Worte an seine Mannschaft nach demim Nachholspiel am Donnerstag gegen den TV Echterdingen. Trotz des verdienten Heimsieges habe es aber ein Haar in der Suppe gegeben: „Wir hatten nach demgenügend Möglichkeiten, um frühzeitig alles klar zu machen und hätten nicht so lange zittern müssen.“ Denn der erlösende vierte Treffer fiel erst in der Nachspielzeit.Was Maier zusätzlich zufrieden stimmte, war die Tatsache, „dass wir in der Defensive kaum etwas zugelassen haben.“ Dies sei auch das Ziel im Ostalderby gegen Hofherrnweiler. Das Problem sei nur: „Hofherrnweiler ist ein anderer Gegner als Echterdingen. Die verfügen über eine ganze andere Qualität und schaffen es in diesem Jahr, ihre brutale Qualität auch konstant auf den Platz zu bringen“, sagt Maier über den offensivstarken Tabellenvierten, der zuletzt mit demgegen Echterdingen aufhorchen ließ. Welche Spieler auf beiden Seiten am Sonntag ausfallen werden und warum TSG-​Trainer Benjamin Bilger mit einem Gegner, „der alles versuchen wird“, rechnet, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Mai.

