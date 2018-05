Ostalb | Freitag, 11. Mai 2018 Freitag, 11. Mai 2018

Lorcher Löwenmarkt eröffnet

Galerie (3 Bilder)

Fotos: msi

Bei bestem Frühsommerwetter und vor einer neuen Kulisse wurde in Lorch der 47 . Löwenmarkt eröffnet. Bürgermeister Karl Bühler stach das Fass an. Im Anschluss wurde außerdem die 44 . Ausstellung der Lorcher Hobbykünstler eröffnet.

Mit einem herzlichen Dank an die Stadt Lorch für die gute Zusammenarbeit und an seine Mitstreiter der Lorcher Werbegemeinschaft begann Gerhard Dieterle den Lorcher Löwenmarktes. Und auch die Vereine, in deren Namen Daniel Treuer vom Radfahrerverein Lorch das Wort hatte, betonten die reibungslose Organisation. Denn der Lorcher Löwenmarkt ist, wie Bürgermeister Bühler betonte, kein städtisches Fest, sondern wird unter Eigenregie von Werbegemeinschaft und Vereinen geplant. „Das ist nicht immer einfach alles unter einen Hut zu bekommen“, wusste Bühler „aber es klappt immer.“ Jetzt wird das ganze Wochenende gefeiert.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

