Ostalb | Freitag, 11. Mai 2018 Freitag, 11. Mai 2018

Pfersbach: „Polizeiverordnung hat sich bewährt“

Das Vatertagsfest des Musikvereins in Pfersbach soll nicht zuletzt Familien eine Einkehrmöglichkeit bieten – „Saufen“ und Schlägereien passen nicht dazu. Offensichtlich ist die neue Polizeiverordnung dazu geeignet, um den gemütlichen Charakter dieser Veranstaltung sicherzustellen.

Große Mühe haben sich der MV Pfersbach als Veranstalter sowie die Gemeinde Mutlangen dieses Jahr im Vorfeld damit gemacht, durch einen neuen rechtlichen Rahmen beim Vatertagsfest des Musikvereins Pfersbach für geordnete Verhältnisse zu sorgen und Störungen durch Betrunkene zu vermeiden. Denn – ähnlich wie vor Jahren beim Maifest des MV Großdeinbach im Haselbachtal – hatte es sich am Vatertag so eingebürgert, dass Gruppen junger Leute neben dem offiziellen Festgelände in Pfersbach ihr privates Gelage mit selbst mitgebrachtem Alkohol veranstaltet hatten – was zu den üblichen alkoholbedingten Begleiterscheinungen wie Ruhestörungen, Pöbeleien und Körperverletzungsdelikten geführt hat. Im Gespräch mit der Rems-​Zeitung zieht Bürgermeisterin Stephanie Eßwein nun Bilanz — zu lesen in der Samstagausgabe.

