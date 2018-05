Schwäbisch Gmünd | Freitag, 11. Mai 2018 Freitag, 11. Mai 2018

Reportage am Samstag: der Zigarrenclub Gmünd

Foto: Marcus Menzel

In einem historischen Hinterzimmer trifft sich am Marktplatz in Schwäbisch Gmünd regelmäßig ein Zigarrenclub. Der sportliche Gründer ist Zigarren-​Raucher, Läufer und Radfahrer aus Leidenschaft. Rund 25 Herren gehören der Gemeinschaft an, die eines verbindet: die Liebe zu einer guten Zigarre.

Reges Treiben in der der historischen Bohlenstube aus dem. Jahrhundert. Elf Männer haben sich am Freitagabend um einen großen Holztisch versammelt. Der aufsteigende Rauch ihrer glühenden Zigarren trübt etwas die Sicht. Auch in der kleinen Küche nebenan ist etwas los – hier duftet es nach leckeren Fleischküchle und frischem Kartoffelsalat. Mehr über die Gmünder Zigarren-​Liebhaber lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. Mai.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 27 Sekunden.

