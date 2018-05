TSG Hofherrnweiler II behält die Oberhand gegen den TSV Mutlangen

Sport | Freitag, 11. Mai 2018 Freitag, 11. Mai 2018

Nein, es gibt kein Lokal-​Derby im Finale des Fußball-​Bezirkspokal. „Gegen Waldhausen wäre es cool gewesen. Egal, wir sind im Finale“, freute sich Christoph Merz, Trainer der TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach II. Seine Mannschaft nimmt es im Endspiel mit dem Bezirksligisten FV Sontheim auf, da sie den TSV Mutlangen im Duell der Kreisligisten mit 4 : 2 ( 3 : 1 ) im Halbfinale ausschaltete.

Für die Mutlanger war durchaus mehr möglich. „Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen“, resümierte TSV-​Coach Tomas Perez – und hinten nutzte die TSG II die Schwächen des Gegners oft genug aus. Perez lobte sein Team trotzdem: „Meine Mannschaft hat alles gegeben und gekämpft. Wir haben es versucht, offen zu gestalten.“ Offen war es tatsächlich lange, bis die TSG knappMinuten vor dem Ende auferhöhte. Die drei Tore in der ersten Halbzeit erzielte ein Mann: Stürmer Max Melzer.Die TSG-​Reserve suchte von Beginn an den Weg mit Tempo nach vorne und hätte schon nach zwei Minuten in Führung gehen können – durch Mithilfe des Gegners. Der Mutlanger Raphael Fauser knallte einen Abwehrversuch an die Latte. Das erste Tor übernahm der Gastgeber dann doch selbst. Nach einem Querpass von Hannes Melzer links schob Max Melzer frei ein (.). Bei allem Offensivdrang und aufs zweite Tor zu gehen, taten sich bei der TSG Schwächen in der Rückwärtsbewegung auf. Der Ausgleich resultierte aus einem missglückten Klärungsversuch: Kai Schiefgen schoss Luca Weiland an, der Ball rollte ins Tor (.).

