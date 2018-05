Sport | Sonntag, 13. Mai 2018 Sonntag, 13. Mai 2018

4 : 1 -Sieg gegen die TSG: SG Bettringen schöpft neuen Mut im Landesligakeller

Galerie (1 Bild)

Foto: Grahn

Die SG Bettringen hat die Hoffnung auf den Landesliga-​Klassenverbleib noch nicht aufgegeben – und lebt noch: Im Ostalbderby daheim gegen die TSG Hofherrnweiler ist dem Vorletzten ein furioser 4 : 1 ( 2 : 0 )-Erfolg gelungen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nur noch vier Punkte.

Bei einem ausgeglichenen Beginn gehörte die erste Torchance der TSG. Sechs Minuten waren gespielt, da prüfte Oliver Rieger mit einem Freistoß ausMetern den Bettringer Torhüter Oliver Vaas, der den Ball zur Ecke abwehren konnte. Die Torraumszenen ließen zunächst noch auf sich warten, weil beide Defensivreihen gut standen. NachMinuten war für SGB-​Kapitän Lukas Hartmann verletzungsbedingt schon Schluss, seinen Part im zentralen Mittelfeld übernahm Müslüm Cokkalender. Von diesem personellen Dämpfer ließen sich die engagierten Bettringer nicht entmutigen. Ganz im Gegenteil: In der. Minute ging man in Führung. Nach einem Ballgewinn schaltete man blitzschnell um, Arthur Feil schickte Johannes Eckl und der Torjäger passte zurück auf Lorenz Hinderberger, der zumnur noch einschieben brauchte.Aus dem Spiel heraus konnte der favorisierte Gast keine Gefahr ausstrahlen und war nur durch Standards gefährlich. Einen abgefälschten Freistoß von Johannes Rief entschärfte Vaas in der. Minute mit einer Faustabwehr. Zwei Minuten später stand es dann plötzlich. Wieder funktionierte das Bettringer Umschaltspiel optimal und wieder waren Eckl und Hinderberger die Protagonisten.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 56 Sekunden.

