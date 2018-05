Ostalb | Sonntag, 13. Mai 2018 Sonntag, 13. Mai 2018

Frühlingsfest in Lautern

Fotos: msi

Frühlingsfeste gibt es in vielen Kulturen. Vor allem in den gemäßigten Breiten wird das Wiedererwachen der Natur oft mit Feierlichkeiten zelebriert. Vor allem im süddeutschen Raum heißen die im Frühjahr stattfindenden Volksfeste oft Frühlingsfest, wie Europas größtes Frühlingsfest in Stuttgart.

Mit der Größe der Stuttgarter Veranstaltung kann das Lauterner Pendant sicherlich nicht mithalten. Dafür stehen die Ehrenamtlichen und Gäste der Jugendinitiative Lautern, kurz JiL, dem Vorbild aus der Landeshauptstadt in puncto Feierlaune nichts nach. Am frühen Samstagabend begann das Fest mit Bewirtung und musikalischer Untermalung von Theo Hentscho, der mit seiner Gitarre und bekannten Cover-​Songs bei einbrechender Dunkelheit für Biergartenromantik sorgte. Wie in Lautern der Frühling gefeiert wird, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

