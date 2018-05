Ostalb | Sonntag, 13. Mai 2018 Sonntag, 13. Mai 2018

Internationaler Museumstag

„Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“ – so lautete das Motto des Internationalen Museumstages, der gestern deutschlandweit stattfand. Jede Menge zu entdecken gab es auch in Gmünd, Heubach und Bartholomä, wo Besucher die Museen vor Ort auf ganz unterschiedliche Art kennenlernen konnten.

Schon länger im Bestand des Heubacher Miedermuseums, aber dennoch immer wieder aufs Neue ein Hingucker sind die historischen Webstühle, dieunter dem Dachstuhl des Schlosses aufgebaut wurden. Und das von einem, der sich dem Weberhandwerk seit jeher verbunden fühlt. Wer das ist und was er alles zu erzählen hatte, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung, die am Sonntag auch im Amalienhof in Bartholomä und in den Gmünder Museen unterwegs war.

