Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 13. Mai 2018

Kunsthandwerkermarkt mit vielen Besuchern

Fotos: msi

Zwei Tage lang fand am Wochenende der größte Kunsthandwerkermarkt der Region im Weleda Erlebniszentrum statt. Im traumhaften Ambiente der Gärten mit Blick auf den Himmelsstürmer konnte dort nach Herzenslust Dekoratives, Schönes und Nützliches gekauft werden.

Vor allem am Samstag meinte Petrus es gut mit den Kunsthandwerkern auf dem Weleda-​Gelände. Die Sonne strahlte nach Leibeskräften und sorgte für perfekte Bummel-​Bedingungen. Viele nutzten die Gelegenheit an den zahlreichen Ständen mit handgefertigten Besonderheiten zu stöbern. Was es alles zu kaufen gab und von was sich Händler und Besucher besonders beeindruckt zeigten, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

